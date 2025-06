"Noi, abbandonati come le periferie"

Martina Subissati è una residente di via Esino e al palazzo viola capita spesso: "I ragazzi spesso al pomeriggio bloccano l’ascensore, così sul terrazzone fanno tutto quello che vogliono. E noi ovviamente non possiamo utilizzarlo. Qui non c’è niente che funziona: abbiamo tre barboni che dormono sotto alla pensilina e fanno i loro bisogni nelle aiuole, stanno qui d’estate come d’inverno, e anche il centro giovanile non è che funzioni benissimo. Pochi sforzi da parte dell’amministrazione comunale, che pare che si sia dimenticata delle periferie. Andate al parco del Gabbiano a vedere: erba altissima, gli sgambatoi sono un macello, le aree per bambini idem, e in più anche lì alla mattina è pieno di bottiglie lasciate durante la notte dai frequentatori. C’è troppa delinquenza, giri di droga, roba nascosta nelle siepi".