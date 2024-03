NOI ANCONETANI

Caro Carlino, ormai i giovani assumono droga non perché sono viziati e in cerca di sballo, ma per anestetizzarsi, come anestetico. Sono sempre di più coloro che le utilizzano probabilmente anche per la maggiore reperibilità sul mercato. L’obiettivo per loro è quello di far scemare il dolore esistenziale derivante dalla quotidiana costatazione di essere immersi in un presente, anche familiare, del tutto sordo ai loro bisogni anche emotivi. Un anestetico volto anche a non pensare al futuro, anche lavorativo che li aspetta. Avviene nelle nostre piccole realtà di provincia e io posso testimoniarlo. Quei giovani sanno benissimo che non sarà quello che vogliono o per cui hanno studiato e nemmeno gli somiglia. Può sembrare una riflessione semplicistica. Perché chi lavora in psicoterapia, specie con gli adolescenti dice a che la situazione è decisamente più complessa e che l’abuso di sostanze ha un’origine multifattoriale, ma io vedo questa irrequietezza nei giovani e credo che si debba lavorare per salvare loro, le nuove generazioni. A loro lasciamo il nostro mondo e cerchiamo di fare in modo che non siano già disillusi a 16 anni.

Paolo, Ancona