Noi autisti nel terrore: "Sono ragazzi terribili. Fumano, spaccano: fanno davvero di tutto"

"Sono ragazzini terribili, le femmine sono a volte anche più irriverenti: gridano, ascoltano la musica ad alto volume con le casse e se chiedi rispetto ti insultano e affermano seccamente: ‘Questo è un servizio pubblico’. Noi autisti ci sentiamo indifesi e impotenti, solo la presenza di divise e controllori possono evitare tutto questo".

Emanuele, autista iscritto al sindacato Usb, il quale trasporta gli studenti dalla zona sud di Ancona, Castelfidardo, Osimo e dintorni, è amareggiato dai tanti episodi che vive quotidianamente a contatto con quelli che definisce "ragazzi terribili" e i loro atteggiamenti da bulli.

Emanuele, lei è testimone diretto di vandalismi, maleducazione e cos’altro sui bus in particolare quelli extraurbani che trasportano studenti?

"Guardi fanno davvero di tutto, soprattutto all’uscita da scuola ma anche nel pomeriggio quando escono e vanno ad Ancona fermata piazza Kennedy. Rompono e imbrattano sedili. Premono continuamente il tasto di emergenza obbligandoci a fermarci più volte in mezzo alla strada per riarmare le porte.

Rallentano le corse anche se sono quelle che li riportano a casa dopo tante ore di scuola. Per la maggior parte sono italiani. Ci sono corse, in particolare quelle dei ragazzi che provengono dall’Alberghiero dove si fumano di tutto. Ci vorrebbero costanti controlli con i cani antidroga". Ma in questi casi che fate?

"Allertiamo le forze dell’ordine che però spesso ci dicono non hanno pattuglie a disposizione. Abbiamo anche provato a redarguirli a spiegare che anche sui bus ci sono delle regole che vanno rispettate, ma ti ridono in faccia. C’è anche da dire che probabilmente c’è una buona fetta che nemmeno lo paga quel servizio pubblico".

E anche in questi casi non si può fare nulla?

"L’azienda ha introdotto più controlli, anche come sindacato abbiamo fatto appello alla Regione e devo dire che la loro presenza si è dimostrata efficace". Cioè? Un episodio in particolare..

"Due settimane fa di ritorno dall’Itis verso Recanati un gruppetto non faceva che suonare il tasto di emergenza rallentando la corsa.

Quando il bus è affollato è difficile anche capire chi siano gli autori del gesto. All’ennesimo falso allarme mi sono fermato per una ventina di minuti ho allertato il controllore che ne ha multati diversi (le sanzioni partono da un minimo di 54 euro, ndr). Devo dire che ha funzionato almeno nei giorni successivi non lo hanno più fatto. C’è però anche chi si rifiuta di dare i dati e allora si blocca il servizio perché serve l’intervento delle forze dell’ordine".

Cosa si dovrebbe fare allora per fermare questi bulli o ragazzini terribili come li chiama lei?

"L’azienda ha cercato di introdurre più controlli e fatto appello a questura e prefettura. Credo che l’unica soluzione sia la maggiore presenza delle forze dell’ordine sui mezzi, almeno nei punti nevralgici. Negli anni scorsi grazie all’intervento del prefetto e del questore si erano raggiunti risultati importanti, ma ora siamo di nuovo daccapo".