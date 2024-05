Noi Biancorosse, cena con videomessaggio

Il club Noi Biancorosse s’è ritrovato l’altra sera al ristorante per festeggiare insieme la salvezza e la stagione praticamente conclusa. Sulla pagina Facebook del club tanta gioia e soddisfazione per essersi ritrovate tutte insieme, malgrado l’assenza dell’amministratore delegato Roberta Nocelli, presente invece alla cena dello scorso anno. "Anche questa stagione è giunta al termine – hanno scritto le tifose doriche –. La cena consueta di fine stagione non poteva certo mancare ma quest’anno, vuoi per varie circostanze, abbiamo optato per una reunion più intima. Il campionato è stato arduo e sofferto per tutti ma la nostra passione non è mai venuta meno e anche se quest’anno c’è stato ben poco da festeggiare, il giusto spirito rimane. Quello spirito di volontà, continuità, voglia di fare e di stare insieme che speriamo di poter proiettare anche nell’avvenire. Una cena sicuramente più sobria, rispetto ad altre passate, ma con l’intento riuscito di rinsaldare la nostra presenza quale tifoseria moderata che in piazze come quella di Ancona non dovrebbe mai mancare. Non sono certo mancate le risate e, inutile dirlo, i riferimenti in merito all’amata Ancona. A proposito: la nostra ad Roberta Nocelli ci ha mandato un video saluto da casa mentre di sera era ancora davanti il suo pc, già di nuovo al lavoro a pieno regime con la promessa di risentirci al più presto. Un pensiero gradito che ci lascia fiduciosi circa l’operato della società, aspettando ulteriori notizie anche da parte della proprietà".