"Noi come prima": eventi per le donne

Ottobre rosa, mese dedicato alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori femminili, l’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi organizza due eventi in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione "Noi come prima". Il primo, sabato della prossima settimana la "passeggiata per la vita" torna per la sua seconda edizione. Il ritrovo alle 14:30 in piazza Marconi. I partecipanti, che sono invitati ad indossare una t-shirt rosa, percorreranno un itinerario a cui i cerretesi sono particolarmente affezionati, "il giro del laghetto", che prevede un anello di circa quattro chilometri che si dipanerà per le campagne intorno Cerreto, per poi tornare in piazza Marconi. Il percorso risulta perfettamente effettuabile sia passeggiando sia di corsa e può essere eseguito da grandi e bambini, da passeggini e carrozzine. E’ stato infatti scelto questo percorso in quanto totalmente accessibile a tutti. In programma anche lo spettacolo teatrale "Cinque più tre" organizzato dall’Associazione "Noi come prima" che il Comune di Cerreto ospiterà il 27 ottobre alle 21 al teatro Casanova.