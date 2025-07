"Noi donne siamo abituate a combattere"

"La candidatura di Valeria Mancinelli. Tra donne siamo abituate ad essere chiare, perché spesso nella vita abbiamo bisogno di combattere e lo facciamo da sole, senza aiuto e con sincerità". Inizia così il documento diffuso ieri da Caterina Di Bitonto, portavoce e componente dell’esecutivo regionale di Europa Verde. Così come ha fatto l’ex sindaca di Ancona, anche la Di Bitonto ricorda lo strappo pre-elettorale delle ultime comunali: "Stiamo lavorando tutte e tutti per cambiare il governo della nostra Regione, quindi chi può faccia e si dia da fare. Valeria Mancinelli è con noi e io ne sono felice personalmente e politicamente come rappresentante di vecchia data dei Verdi e come partecipante e ai tavoli del centrosinistra per le comunali del 2023. Io c’ero e dopo moltissimi tentativi di mediazione, su mandato dei mie compagni di Partito, a proposito dell’Area Marina Protetta non siamo riusciti a trovare la via maestra. Erano altri tempi. Ora abbiamo scelto di essere noi stessi su un tema importante e con sensibilità diverse che oggi Valeria Mancinelli ha colto". La Di Bitonto difende la scelta di candidare l’ex primo cittadino di Ancona e torna all’esito del voto di due anni fa: "Sono convinta che nel 2023 sarebbe bastato poco e questo è rimasto un mio/nostro cruccio. Adesso non condividiamo chi si scandalizza per la candidatura di Valeria Mancinelli. Saranno i cittadini che risponderanno e non solo a lei ma a tutti noi, e quindi essi meritano chiarezza. Accettando di candidarsi alle regionali ha condiviso un programma sottoscritto da tutte le forse politiche, sensibilità diverse e rispetto delle prerogative di ciascuno".