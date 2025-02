Noi giovani ci rifugiamo nei social. In compagnia per essere felici

Oggi condivideremo con voi il nostro punto di vista sulla nostra quotidianità. Metà della nostra giornata si svolge a scuola, l’altra metà a contatto con la famiglia. Ormai i ragazzi pensano che la scuola e i rimproveri dei genitori siano inutili. Per la generazione Z questo mondo non ha senso. È un po’ come la matematica, se la capisci sei "a cavallo", se non la capisci sei spacciato. Il problema è che i ragazzi non vedono la soluzione, o meglio, la vedono nei social! Decidono di rifugiarsi in una realtà che reputano migliore. I social sono un virus, che colpisce a livello globale. Se tu non fai parte di quella catena di informazioni, sei out. Ma non puoi esserne fuori perché così saresti "diverso", non seguiresti la moda. Quindi ti connetti sempre di più, finendo per diventare dipendente. La prof. ha visto con i suoi occhi quello che sta succedendo e oggi proverà a venire con noi nel nostro mondo, che per gli adulti a volte è distante e incomprensibile.

Quanto vi sentite protagonisti del vostro fare e quanto vi sembra di subire le scelte degli adulti? "I pareri tra noi sono contrastanti: alcuni si sentono soldatini limitati al volere dei genitori. Altri invece si sentono semplicemente guidati verso la strada giusta. Secondo noi ci sono adulti più severi e altri più accondiscendenti".

A volte sembra che non siate allenati all’ascolto. Noi adulti attribuiamo spesso la causa ai videogiochi. Che ne pensate? "La colpa non è dei videogiochi ma dei social, specialmente TikTok. Ci sono video che durano poco e riducono la nostra soglia di concentrazione. Ci abituiamo a stare attenti per pochi istanti e andiamo a cercare subito un nuovo input. Una minoranza del gruppo dice anche che qualcuno non riceve buoni stimoli a casa, quindi si arrangia con il telefono".

Cosa vi rende felici? "Per essere felici abbiamo solo bisogno di stare in compagnia e praticare uno sport".

E a scuola? Come vi sentite? "In generale abbiamo paura della scuola e ci andiamo solo perché siamo obbligati o perché vediamo i nostri amici".

La scuola è certamente intensa. Il pomeriggio avete bisogno anche di svago. Loreto vi offre spazi e risorse per questo? "A Loreto non c’è molto per noi. Sarebbe bello se ci fossero anche eventi pensati per la nostra età. E gli unici posti di ritrovo ci sembrano dedicati agli anziani".

Sofia Camponi Aloisi, Emanuele Catalani, Riccardo D’Amicis, Davide D’Attanasio, Giulia De Angelis, Emma Diodovich, Eva Elisei, Delfina Gigena Guzmán, Lavinia Machella, Ginevra Eulalia Oropel, Damiano Palazzo, Eleonora Rinaldi, Alice Silvetti II F, scuola media Lotto di Loreto