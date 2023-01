"Noi, giovani mamme lasciate sole E’ così che succedono le tragedie"

di Sara Ferreri

"Dopo otto ore di travaglio sono stata sottoposta a cesareo d’urgenza e sono stata in sala operatoria quattro ore per delle complicanze. Mi hanno messo diversi punti anche interni. Sono tornata in stanza sfinita, dopo due giorni che non mangiavo ma nonostante questo nessun familiare poteva entrare. Spero che tutto questo non si ripeta mai più, per nessuna mamma". A parlare è Paola, una giovane mamma che a febbraio del 2020, in piena emergenza Covid, ha partorito in un ospedale della provincia.

"Mi ricordo che ero in stanza stremata, con l’anestetico ancora attaccato e tutta sporca – racconta – Siccome mio figlio aveva un calo ponderale mi hanno detto che avrei dovuto portarlo al nido e pesarlo prima e dopo ogni poppata. A me sembrava un’impresa titanica, avevo ancora le gambe addormentate ma ero sola perché per il Covid non potevano esserci parenti e non vedevo altre soluzioni. Mi ricordo la prima notte con il pianto continuo dei bambini che proveniva dalle altre stanze dove il personale sanitario cercava di entrare il meno possibile per via del Covid, i dolori per le ferite, la stanchezza. Davvero a ripensarci non so dove ho trovato la forza per alzarmi dal letto e trascinare quella culletta. Il giorno dopo ho chiesto di anticipare la poppata perché ero sfinita e non riuscivo nemmeno a mangiare. Me l’hanno concesso, sono tornata con mio figlio in stanza e finalmente mi sono addormentata ma ad un certo punto è arrivata un’ostetrica che diceva che non era corretto anticipare e, arrabbiata ha preso il bimbo per andarlo a pesare. Ricordo quei giorni come veramente difficili: da sola e stremata a gestire una nuova vita. Mi auguro davvero che non accada mai più. Questi protocolli vanno rivisti".

Paola era al secondo figlio e ha quindi il paragone con l’era pre Covid: "Con la prima figlia ricordo benissimo il supporto dei familiari e delle ostetriche che ogni 2-3 ore venivano in stanza a chiedere se c’era bisogno di aiuto e ad una mamma che allattava sdraiata a letto hanno spiegato che era sbagliato farlo perché si rischiavano cadute, soffocamento e schiacciamento. C’era grande umanità e rispetto per una donna che era appena diventata mamma. Eppure ci dicevano che il Covid ci avrebbe cambiato e resi più umani".