"Noi, la Sacra Famiglia". E Gesù era la piccola Alice

Due figli, la più piccola è Alice, sei mesi e con lei si sono guadagnati la Natività del presepe vivente al porto antico. Sono Gabriele Bernacchia, 39 anni, e Stefania Polenta, 35 anni, rispettivamente Giuseppe e Maria, almeno per un giorno. La coppia, sposata, che abita a Pietralacroce, è stata protagonista nella rappresentazione che si è tenuta il 26 dicembre scorso. E’ stata la loro prima presenza al presepe che trova origine nel loro quartiere. A fare da gancio per farli partecipare, con la piccola bimba che sorride a tutti e dorme come un angioletto, è stato Antonio Aste, uno degli organizzatori del presepe vivente.

"Abitiamo nello steso palazzo – racconta Bernacchia – e ce lo ha proposto una settimana fa. Abbiamo subito accettato perché era una nuova esperienza che da abitanti di Pietralacroce volevamo fare. Nel nostro quartiere il presepe vivente è una tradizione, lo hanno fatto per anni al Forte Altavilla, io sono sempre andato da spettatore e rimanevo molto sorpreso dalla rappresentazione che facevano. Le persone che stanno dietro all’organizzazione poi sono squisite. Abbiamo chiesto cosa dovevamo fare e come comportarci soprattutto per le esigenze della bambina che non ha dato nessun problema perché ha dormito quasi sempre. Molti visitatori ci hanno chiesto se fosse un bebè vero, se era veramente figlio nostro e abbiamo confermato e rassicurato tutti dicendo di sì e che era femmina, infatti aveva il ciuccio rosa quello non potevamo toglierglielo. Ci chiedevano come si chiamava, ci hanno fatto i complimenti. Quando si è svegliata è stata il fulcro della scena, si è fermata parecchia folla, un bel momento, lei sorrideva a tutti, era a suo agio".

Bernacchia nella vita reale fa il gioielliere, la moglie Polenta fa assistenza ai disabili. Oltre Alice hanno un altro bambino di 4 anni che coinvolgeranno probabilmente il prossimo anno nel presepe vivente. "Siamo arrivati al porto alle 15.45 – prosegue Bernacchia – un po’ prima che aprisse al pubblico. La parte più dura è stata l’ultima ora, tanto tempo seduti, quasi immobili, un po’ si sentiva. Mia moglie per gestire la bimba aveva più libertà di movimento. E’ stata una bellissima esperienza. Il posto è stato suggestivo, abbiamo visto calare il sole, c’erano colori bellissimi. Abbiamo visto il parroco, don Paolo, è stato contento di vederci in quelle vesti. Poi una scia di parenti sono venuti, anche da fuori, per vederci. Credo che continueremo a fare i figuranti, in altre vesti e magari proprio tornando al Forte Altavilla".

Marina Verdenelli