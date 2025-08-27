Noi, l’Ultima Generazione

Si avvia alla conclusione la rassegna ‘Provviste’ di Ancona, "un invito a raccogliere storie, riflessioni e confronto in vista dell’inverno", perché "ogni stagione ha bisogno di buoni libri". Oggi (ore 19, ingresso libero) al Lazzabaretto, presso la Mole Vanvitelliana, il penultimo appuntamento avrà come protagonista Maria Letizia Ruello, chiamata a presentare il libro ‘Ultima Generazione’, in dialogo con Chiara Parolin.

Ultima Generazione è anche il nome del movimento nazionale in difesa dell’ambiente di cui Ruello è portavoce e una delle voci di maggior spicco. Ruello è una figura ben nota ad Ancona, dove è ricercatrice all’Università Politecnica delle Marche, e dove ha organizzato varie manifestazioni di protesta e azioni dimostrative, come quella che due anni fa ha visto un gruppo di attivisti esporre uno striscione con la scritta ‘Non paghiamo il fossile’ all’altezza del semaforo all’inizio del viale della Vittoria.

L’invito di Ultima Generazione era ed è quello di smettere di investire sulle fonti di energia fossili, come carbone e petrolio, che "compromettono il nostro futuro". L’obiettivo è quello di investire sulle fonti di energia rinnovabili, e in generale sulla transizione ecologica, che secondo il movimento va resa "socialmente sostenibile". Temi di straordinaria attualità, capaci di suscitare l’interesse anche tra i più giovani.