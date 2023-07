"Noi non l’abbiamo mai fatto: è un incentivo a non pagare"

"Più che pace fiscale è un incentivo a non pagare". È il commento di Ida Simonella, capogruppo di Ancona Futura e soprattutto ex assessore al bilancio. La giunta Mancinelli lo stralcio delle cartelle esattoriali per le multe e i mancati pagamenti delle tasse comunali pregressi non l’ha mai voluto firmare: "La misura stralcia di fatto le ingiunzioni di pagamento del Comune emesse tra il 2000 e il 2015 fino a mille euro. Si tratta in questo caso di multe da codice della strada non pagate. Con un colpo di spugna viene tutto sanato, quota capitale e quota interessi. È vero, quelle somme difficilmente le avremmo riscosse, ma il punto non è quanto impatta questa decisione sul bilancio. Anche noi in passato abbiamo cancellato dei ‘crediti’ presuntamente difficili da incassare. Questo per rendere il bilancio effettivamente aderente alla realtà, la misura della sua effettiva solidità. Ma questo non fermava mica l’azione di recupero? Si continuava attraverso Ancona Entrate a chiedere, a chi doveva, di pagare. Le posizioni di Equitalia erano già state stralciate, ma si trattava di una decisione presa dello Stato Centrale ed effettiva da subito, a cui semmai i Comuni potevano fare opposizione".

La Simonella risponde alla domanda delle domande: perché opporsi alla manovra se l’impatto sul bilancio non ha effetti consistenti? "Per il messaggio che passa. Se oggi non paghi io confido che nel tempo tutto mi sia condonato. Se questo messaggio passa, gli effetti sono due: primo, l’ingiustizia per chi paga, secondo per gli effetti sul bilancio. Basterebbe che l’1 o 2 per cento dei cittadini oggi contribuenti decidessero di fare proprio questo messaggio, non pago multe, Imu, Tari e così via, per mandare in tilt il bilancio del Comune. Un equilibrio difficilissimo. Quello che oggi può apparire il battito d’ali di una farfalla, domani può diventare tempesta".