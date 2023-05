"Noi pionieri dell’Albania" Frittelli lancia un nuovo progetto per trasformare i sogni in realtà

di Giacomo Giampieri

Neppure il tempo dell’annuncio del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ("Entro giugno convocherò al Ministero il governatore marchigiano, il presidente dell’Autorità portuale e il nuovo sindaco per parlare del progetto di sviluppo e ampliamento del porto di Ancona e del nuovo piano regolatore", diceva lunedì pomeriggio il leader della Lega in piazza Roma), che una manciata di minuti dopo, a bordo della "sua" AF Claudia, l’armatore Alberto Rossi era già sul pezzo: "Il sistema dei porti è essenziale per il nostro paese. Uno degli ambiti sui quali possiamo sviluppare è il settore logistico. Ancona in questo ha tanto da scrivere – la sua voce al Carlino -. In questi giorni sono stati presentati alcuni progetti che, nonostante l’età, ancora riescono ad affascinarmi. E come dice bene il governatore non necessitano di copyright perché risalgono a tanti anni fa. L’importante è farli. La sensazione è che adesso esistano le condizioni per realizzarli". C’è ottimismo, insomma. "Un po’ come per il nostro progetto Eagle. Partiamo dai sogni, li trasformiamo in progetti e i progetti in realtà". Considerazioni arrivate a margine della grande adunata di agenti di viaggio, "convocati" lunedì sera nella plancia della nave dell’Adria Ferries per far conoscere loro - a chi venderà i prodotti di Frittelli Maritime Group e del tour operator Il Mondo in Mano – una destinazione sempre più ambita: l’Albania. "Un prodotto turistico attorno al quale c’è sempre più interesse. Siamo stati dei pionieri avviando la rotta Ancona-Durazzo quasi vent’anni fa e questo lo portiamo in dote". Una scelta chiara che ha fatto dell’Adria Ferries la compagnia leader verso il mercato albanese. Mercato con il quale, Ancona e la regione, "hanno intessuto un rapporto di scambio economico e culturale importante". Dunque, per un interesse crescente, il ‘coup de théâtre’ di Rossi all’annuncio dell’arrivo di una nuova nave in ottobre "con grande capacità, che rivoluzionerà la linea, e dotata di spazi e servizi migliori". Con un occhio di riguardo alla sostenibilità, altro aspetto caro al gruppo Frittelli Maritime. Perché, tornando a Eagle, Rossi e i suoi non hanno solo in mente di ammodernare la flotta ma l’intera infrastruttura portuale. Il progetto sta prendendo campo e, sempre l’armatore, ha ricordato i passaggi fondamentali che porteranno alla trasformazione dell’area ex Bunge con la riqualificazione degli spazi posti dietro alle banchine 19, 20 e 21. Ci vorranno circa sette mesi per le demolizioni. Poi si inizierà ad edificare il Frittelli Maritime Group Village, cittadella da più di 20mila metri quadri a servizio dell’azienda e della comunità con uffici e magazzini "attrattivi" per lo stoccaggio delle merci e un’area eventi. Senza dimenticare l’installazione di pannelli fotovoltaici che permetteranno di creare una comunità energetica in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 600 famiglie.