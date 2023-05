"Noi, sfrattati dalla piazza Ci hanno avvertito tardi"

Piazza Roma transennata per l’arrivo dei big della politica, bancarellari sul piede di guerra: "Sfrattati dai nostri posti abituali". È successo ieri mattina, attorno alle 6. Come di consueto, ieri, gli esercenti del mercato ambulante di piazza Roma sono arrivati in piazza coi furgoni, per scaricare la merce da esporre. Qui, però, l’amara sorpresa: alcuni di loro, infatti, sono stati costretti a spostare la bancarella, nonostante "le scorse ordinanze sindacali permettessero la permanenza in alcuni punti della piazza". A raccontarlo, è uno storico ambulante, che preferisce l’anonimato: "Quando sono arrivato, ho trovato la piazza transennata. Solitamente, le scorse volte, quando piazza Roma era sede di eventi e iniziative, io potevo comunque rimanere là dove stavo, invece ieri no". Qualcuno degli operatori avrebbe chiamato i vigili, che però hanno faticato nel trovare una soluzione. E ancora: "L’ordinanza sindacale, a noi bancarellari, è stata notificata il 5 maggio, troppo tardi. Piazza Roma sarà transennata fino a giovedì 11 e noi come facciamo?" sbotta il commerciante. Le bancarelle che era necessario spostare per l’allestimento del palco, sin dall’alba, sono state posizionate a ridosso delle attività commerciali sul lato di via Menicucci, o su corso Garibaldi, con qualche dissapore tra la clientela e i negozianti. "Questo è un luogo pieno di negozi e di attività che rimangono aperte per tutta la giornata – rincara la dose l’edicolante Mauro Paolinelli – Le pare normale che io debba chiudere per l’eccessiva affluenza di gente?". Paolinelli esce dalla sua edicola e ci mostra gli stand posizionati fuori, con le figurine per bambini, gli album e i libri: "La parte esterna del mio casottino è a rischio, a fronte dell’arrivo di migliaia di persone. Questa non è una piazza adatta a questo tipo di eventi, lauree comprese. Mi stupisco e mi meraviglio di come si possano ancora autorizzare simili iniziative in questo rettangolo di Ancona". Paolinelli, ieri, ha deciso di abbassare la saracinesca per tutto il pomeriggio, quando la piazza si è via via riempita di gente: "C’è anche un problema di sicurezza", secondo lui, che propone: "Perché non ospitare la manifestazione in piazza Cavour?". Concordi i bancarellari, che evidenziano come soluzioni alternative sarebbero potute essere più consone: "C’è piazza Pertini che è un deserto e piazza Cavour che è grandissima – fanno notare – Perché non organizzare lì questi incontri? Noi, qui, dobbiamo lavorare".

Nicolò Moricci