Noleggio abusivo di barche Multe per 180mila euro

Affittava imbarcazioni senza averne i requisiti. Scoperta dalla guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto un’attività di locazione abusiva. La sede è ad Ancona ed è finita in un controllo congiunto fatto dal reparto operativo aeronavale delle fiamme gialle e personale della guardia costiera. I militari stavano facendo accertamenti proprio su attività commerciali specializzate nell’affittare barche da diporto. La società svolgeva il lavoro senza aver effettuato la prevista comunicazione di inizio attività alle autorità competenti. Gli accertamenti condotti hanno portato a staccare numerose sanzioni per un totale di 180mila euro. Consigliano all’utenza di rivolgersi esclusivamente alle società regolarmente autorizzate a questo tipo di attività turistica per una maggiore sicurezza nella navigazione.