Nomadi, il lungo tour celebrativo arriva al PalaBaldinelli di Osimo

Il Palabaldinelli di Osimo torna protagonista della grande musica dal vivo. Venerdì dalle ore 21 i Nomadi faranno tappa nella città dei "senza testa" per il loro tour celebrativo dei 62 anni di carriera. La storica band, seconda per longevità al mondo solo ai Rolling Stones, sta portando avanti una tournée che attraversa città, paesi e isole, mantenendo intatto quel legame speciale con il pubblico che va avanti da oltre sei decenni. Con una media di 80 concerti all’anno in tutta Italia e oltre un milione di spettatori ogni anno, i Nomadi riescono a coinvolgere intere famiglie, bambini, genitori e nonni, dando vita a quello che ormai è conosciuto come il "popolo nomade". Al Palabaldinelli sarà quindi l’occasione per vivere da vicino un pezzo di storia della musica italiana, capace di resistere alle mode del momento e di crescere nel tempo. Brani come "Io Vagabondo" sono diventati inni generazionali, simboli di libertà e ribellione dolce. "Dio è morto", scritto da Guccini e portato al successo dal gruppo, fu inizialmente censurato dalla Rai per il suo linguaggio provocatorio ma paradossalmente venne trasmesso dalla Radio Vaticana.

La band è attualmente composta da Beppe Carletti (tastierista e storico fondatore), Cico Falzone alla chitarra, Domenico Inguaggiato alla batteria, Massimo Vecchi al basso e alla voce, Sergio Reggioli al violino e alle percussioni, Yuri Cilloni alla voce principale. L’evento è promosso da Organizzazione Futura, in collaborazione con Staffolani Centro servizi, e col patrocinio del Comune di Osimo. Una serata quindi pensata per celebrare oltre sessant’anni di carriera di un gruppo che ha segnato la storia della musica d’autore. Durante il concerto saranno appunto riproposti i brani più iconici del repertorio, tra cui "Un giorno insieme", ma non mancheranno anche canzoni più recenti, per un viaggio musicale che abbraccia intere generazioni e continua a rinnovarsi.

Chi vorrà prendere parte all’evento può acquistare i biglietti su TicketOne, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati, il Polo Bar di Osimo e la cartoleria Staffolani di Castelfidardo e Osimo. Si prevede un’alta affluenza, con fan in arrivo da tutta la regione e oltre per non perdere l’occasione di rivedere dal vivo una delle band più longeve del panorama nazionale per una serata imperdibile per chi ama la grande musica italiana.