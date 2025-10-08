Nomina anconetana. La guida dei geriatri europei: "La sfida sono i servizi più amici degli anziani"

Un nuovo presidente per la European Geriatric Medicine Society (EuGMS), l’organizzazione europea di riferimento per la medicina geriatrica. Il nome è quello di Antonio Cherubini, 59enne di Leonessa (Lazio), direttore dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria, Accettazione geriatrica e Centro di Ricerca sull’Invecchiamento dell’Ircss Inrca di Ancona, e professore associato all’Università Politecnica delle Marche. Il terzo italiano alla guida, dopo i professori Giulio Masotti e Stefania Maggi.

Professor Cherubini, è l’incarico più importante della sua carriera quello di presidente dei geriatri europei?

"Il più prestigioso, sì. È un onore essere stato scelto dall’Assemblea generale, che raccoglie i rappresentanti delle società nazionali di 38 Paesi. La EuGMS non coincide solo con l’Unione Europea, ma abbraccia un’area molto vasta, dalla Gran Bretagna alla Russia fino alla Turchia. È quindi una responsabilità notevole".

Quali sono le priorità in vista dei prossimi anni?

"Rafforzare le competenze professionali dei geriatri e diffondere modelli assistenziali efficaci già sperimentati altrove. Penso all’ortogeriatria, cioè la collaborazione fra ortopedici e geriatri per i pazienti con frattura del femore: seguire il paziente prima, durante e dopo l’intervento, migliora molto gli esiti. Questo approccio di medicina perioperatoria può estendersi ad altre specialità chirurgiche".

Ha oltre 500 pubblicazioni e un indice H di 92. Ci spiega cosa significa?

"L’indice H misura l’impatto della ricerca attraverso le citazioni. Tra i miei lavori, quelli più influenti riguardano la sarcopenia, la perdita di forza e massa muscolare nell’anziano e la farmacoterapia. In totale i miei studi hanno ricevuto oltre 37mila citazioni".

Quali sono oggi le sfide più urgenti della geriatria?

"Soprattutto diffondere la conoscenza dei bisogni dell’anziano tra tutti gli operatori sanitari. Non basta formare i medici: servono competenze anche per infermieri, fisioterapisti, logopedisti. Dobbiamo costruire percorsi che integrino geriatria e pronto soccorso, perché la maggior parte dei pazienti che vi accedono sono anziani con patologie complesse".

L’uso dei farmaci negli anziani è un altro suo campo di ricerca. Quali errori vede più spesso?

"Troppo spesso assumono molti farmaci prescritti da diversi specialisti senza una regia unica. Questo li espone a trattamenti inappropriati o, al contrario, a mancate prescrizioni utili. Serve una revisione costante della terapia, adattata al singolo paziente, come un abito su misura".

L’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa. Quali opportunità e criticità porta questo dato?

"È una grande opportunità: oggi a 60 anni si vive meglio che in passato. Ma la sfida è garantire autonomia e buona qualità di vita, non solo anni in più. Servono servizi sanitari ’amici dell’anziano’, e su questo c’è ancora molto da fare".

Che messaggio vuole mandare ai giovani medici?

"Che la geriatria è una disciplina affascinante, perché affronta i problemi dell’anziano in una prospettiva complessiva, medica e sociale. L’Inrca è l’unico Irccs italiano dedicato alla geriatria, ciò vuol dire lavorare in modo multidisciplinare, in forte sinergia con l’Univpm, sia nella ricerca sia nella formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari".

Lorenzo Pastuglia