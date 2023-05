Nominato il nuovo cda della Form Alla guida l’avvocato Del Gobbo

Nuovo cda per la Form, la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. Alla guida della Filarmonica Marchigiana è stato nominato l’avvocato di Ancona Fabrizio Del Gobbo (nella foto). Professionista di alto profilo, Del Gobbo è stato nel consiglio direttivo dell’ Amat (vicepresidente) e rappresentante per il Comune nel cda della Fondazione Teatro delle Muse. La Form, istituita e sostenuta dalla Regione, è una delle 13 istituzioni concertistiche orchestrali riconosciute dal Ministero della Cultura. "Ricevere questo incarico – dice Del Gobbo – è per me un grande onore e ringrazio i colleghi del cda per la fiducia accordatami. Legati tutti da un profondo amore per la musica, condividiamo un grande entusiasmo per il compito impegnativo che siamo stati chiamati a svolgere: non solo confermare ma ancor più valorizzare e rafforzare la Form, già riconosciuta tra le migliori orchestre a livello nazionale, quale eccellenza culturale della nostra regione. Questo ho comunicato, su indicazione del cda, all’orchestra subito dopo la formalizzazione dell’incarico. Un ringraziamento particolare va al commissario straordinario Paolo Pauri e al consulente artistico Vincenzo De Vivo per il lavoro svolto in questi mesi". Nel nuovo cda ci sono anche il M° Ezio Maria Tisi (vicepresidente), Marco Agostini, il M° Alessandro Battiato e il M° Luca Marziali (consiglieri). L’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi esprime "soddisfazione" per le nomine. "Abbiamo molte sfide che si giocano in ambito culturale. Le competenze di cui disponiamo ci porteranno nella direzione giusta".