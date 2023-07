Nomine commissioni: scivoloni e polemiche

Eletti presidenti e vicepresidenti delle otto commissioni consiliari tra sorprese, scivoloni, errori e mancate occasioni. La maggioranza di centrodestra ha rischiato seriamente in un paio di occasioni, in particolare con l’elezione di Silvia Fattorini in V Commissione (servizi educativi) dove uno dei quattro membri della maggioranza (la stessa Fattorini, la De Angelis, la Martinangeli e Marcosignori) si è astenuto. Lo stesso avevano fatto i tre membri di opposizione (Dini, Giangiacomi e Urbisaglia): se avessero votato contro la nomina sarebbe saltata. Difficile capire chi tra la maggioranza si sia astenuto (il voto è segreto) e se sia stato un errore o ci siano i primi franchi tiratori. Un altro errore stava per far saltare il voto a una delibera per un debito fuori bilancio in VII dove il presidente nominato, Vincenzo Rossi, si è astenuto ma si è salvato grazie all’opposizione, anch’essa astenuta in toto. L’opposizione di centrosinistra attacca sulla nomina di Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia) a presidente della IV Commissione (servizi sociali): "Un brutto passo verso l’oscurantismo".