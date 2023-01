"Non abbiamo esitato un istante" E il Prefetto elogia la città

"Non abbiamo esitato un momento a dirci pronti e disponibili ad accogliere questi ragazzi. Senigallia si conferma una città aperta all’accoglienza e sensibile nei confronti delle persone più fragili e deboli". Lo ha detto il sindaco Massimo Olivetti. Le operazioni sono avvenute di concerto grazie alla sinergia tra la Prefettura di Ancona, il Comune di Senigallia, la Regione Marche, l’Ambito Territoriale Sociale n. 8, la Caritas Diocesana, la Croce Rossa e altre associazioni di volontariato e protezione civile. La soluzione sarà però temporanea: lo stesso prefetto Darco Pellos ha comunicato che l’accoglienza terminerà tra 30 giorni, termine entro il quale "l’autorità centrale troverà per i giovani stranieri una destinazione definitiva". Pellos ha ringraziato per la "fattiva disponibilità offerta" l’amministrazione comunale di Senigallia, definendola "uno dei principali riferimenti per il territorio della provincia, sia in termini di efficienza operativa che in quelli di concreta solidarietà".