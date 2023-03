"Non abbiamo l’aiuto cuoco, la paga sarebbe di 1.800 euro"

Camerieri, cuochi e baristi non si trovano da assumere per il lavoro stagionale. Lo chef Elis Marchetti (nella foto), titolare dell’omonimo ristorante all’interno del Conero Golf club, è intervenuto sull’argomento a "L’aria che tira" su La7. "Noi partiamo da 2.700 euro netti al mese di stipendio per un direttore di sala e da 2.500 euro per lo chef. Non abbiamo l’aiuto cuoco, che verrebbe pagato con 1.800 euro". Uno dei principali problemi, secondo lo chef, è che si trovano lavoratori che provengono da tutt’altro settore: "Si trovano lavoratori che provengono da un settore totalmente diverso, vogliono iniziare a lavorare in un ristorante e pretendono uno stipendio altissimo. Ci siamo sentiti chiedere, da non professionisti, anche quattromila euro per la stagione. Noi garantiamo lavoro tutto l’anno che, certo, nel periodo estivo viene incrementato perché siamo nella Riviera del Conero. La stagione inizia ad aprile, a Pasqua, e prosegue fino a settembre-ottobre". Il sociologo Domenico De Masi in studio ha rilevato un problema pratico, connesso all’assenza di incontro tra domanda e offerta.