"Non abbiamo mai fatto squadra Così si sono perse troppe battaglie"

di Marina Verdenelli

L’avvocato Gianni Marasca ha presentato in pubblico la sua aggregazione il 16 dicembre scorso. Per annunciarla aveva ricalcato sulla sua pagina Facebook, in modo originale, il dipinto di Raffaello denominato "La scuola di Atene" dove i componenti della sua aggregazione erano rappresentati con le movenze dei protagonisti del quadro. Lui era Socrate. Marasca è un avvocato penalista, ha 69 anni, ha esperienza come presidente del consiglio di disciplina dell’ordine degli avvocati.

Marasca perché si candida? "Ho sempre rappresentato l’avvocatura a livello associativo e istituzionale quindi penso di essere in grado di dare qualcosa in più in questo momento in cui la categoria è chiamata a svolgere anche un ruolo sociale mai avuto prima. Sono pronto ad affrontare anche questa nuova sfida".

Chi c’è in squadra con lei?

"Con me ci sono Rossella Dadea, Jolita Margarucci, Andrea Nocchi, Bernardo Becci, Roberta Ragnetti, Gabriella Gregori, Andrea Marini, Mauro Paolinelli e Maria Elena Magnanelli che prende il posto di Diletta Cecconi alla quale è sopraggiunto un altro impegno".

Che presidente sarà?

"Un presidente che darà ascolto alle istanze presentate, come è sempre stato nel mio modo di essere, e che prenderà decisioni senza lasciare nulla indietro. Insomma anche fatti, non solo parole, con l’aiuto di tutto il gruppo".

I punti del programma che intende seguire?

"Affrontare le riforme annunciate a livello di prassi e protocolli giudiziari e la riaffermazione del ruolo sociale dell’avvocatura oltre ad un costante confronto con la magistratura e l’organizzazione amministrativa della giustizia per tutelare il nostro ruolo. Anche noi andremo nelle scuole a fare educazione civica al pari di polizia e carabinieri".

Cosa è mancato per la vostra categoria in questi anni?

"La consapevolezza del ruolo svolto. Ciascuno ha seguito i propri interessi, non si è fatta squadra per raggiungere traguardi collettivi e si sono perse per questo troppe battaglie". Un pregio e un difetto del tribunale di Ancona?

"L’ambiente è accettabile, si lavora bene e serenamente, da questo punto di vista siamo fortunati. Di contro c’è la lunghezza dei procedimenti, a tutela degli interessi di chi difendiamo".