"Non abbiamo mai mollato, ma il momento è brutto"

Non tutto è da buttare secondo lo staff tecnico vigorino. Guardare al futuro con ottimismo è il primo passo per rialzarsi. Una visione ammirevole e legittima anche perché il campionato è appena agli inizi.

"La squadra non ha mai mollato, lo hanno riconosciuto anche i tifosi a fine gara. Sanno che i ragazzi la maglia se la sudano - spiega Francesco Berretta, alla guida della Vigor in sostituzione dello squalificato Magi -. Purtroppo il momento è brutto, ma siamo certi che questa Vigor, con questi giocatori, riuscirà a risollevarsi".

Vedere il bicchiere mezzo pieno è importante, ma la Vigor non ha inciso in fase offensiva: un dato incontrovertibile ed un problema che persiste.

"È vero abbiamo avuto delle difficoltà in fase offensiva, ma il Teramo si difende molto bene, inoltre il nostro gol non è nato da un episodio casuale, bensì da una giocata costruita sull’asse Alonzi - Tonelli, poi è stato bravissimo Caprari a finalizzare - prosegue Berretta -. Ad ogni modo, il doppio colpo subito ad inizio ripresa non ha spento la squadra, anzi ci siamo proposti senza mai abbatterci. Credo sia un ottimo punto da cui ripartire".

Raggiante invece mister Marco Pomante che ha ammirato la solidità della sua squadra.

"Il Teramo ci proverà, lotterà per un obiettivo importante fino alla fine, come faranno altri in questo girone - spiega mister Pomante, tecnico degli abruzzesi -. La vittoria è stata netta, abbiamo fatto un ottimo lavoro, i ragazzi sono stati davvero eccezionali quindi ci tengo a congratularmi pubblicamente con tutti loro. Di sicuro dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti, ma vincere a Senigallia non è mai facile. Anche se la Vigor non sta vivendo un gran momento per quello che concerne i risultati, è una squadra che ha sempre sfoderato buone prestazioni quindi ci teniamo stretta la prestazione ed il risultato".

n. c.