Non accetta la fine della storia: va sotto casa di lei e la minaccia

Non accetta la fine della storia d’amore e dopo messaggi e telefonate insistenti si presenta sotto l’alloggio universitario della ex per insultarla e minacciarla che si sarebbe anche ucciso. Protagonista un 20enne italiano che è stato ammonito dal questore. La vittima, 22 anni, anche lei italiana, ha deciso di rivolgersi alla polizia perché molto impaurita della situazione. Il giovane che aveva deciso di lasciare alternava momenti di nostalgia della loro relazione a momenti di forte rabbia. Nei giorni scorsi si è presentato sotto l’alloggio della ex fidanzata, con degli amici, e ha iniziato ad inveire contro di lei. "Fai schifo, sei una m..., mi uccido", le avrebbe detto, generando nella ragazza uno stato di ansia e preoccupazione. Con l’ammonimento per stalking il 20enne è stato avvisato di cambiare condotta o per lui ci saranno conseguenze più gravi fino alla denuncia. Con questo ammonimento sono 60 i provvedimenti simili emessi dall’inizio dell’anno dal questore Cesare Capocasa su istruttoria dei poliziotti della divisione Anticrimine. "Tanto più una donna si sentirà protetta nel contesto in cui vive - commenta il questore - tanto più capirà che uno schiaffo un’offesa ricevuta una minaccia sono solo i prodromi e che rivolgersi alla polizia non è un atto di cui avere timori o vergognarsi ma la giusta ed efficace soluzione ad una spirale di violenza che deve essere interrotta prima che degeneri". Sabato notte sempre la polizia è intervenuta fuori da una sala bingo per un litigio scoppiato tra giovani. Una pattuglia è arrivata sul posto e ha ascoltato i presenti. Un gruppetto di ragazzi lamentava il furto di un cellulare da parte degli altri. A chiarire l’accaduto è stata una cliente che ha trovato lo smartphone dentro la sala e lo ha restituito al legittimo proprietario. Non c’era stato furto ma solo uno smarrimento del telefonino. La situazione si è poi calmata.

ma. ver.