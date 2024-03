Non accetta la nuova relazione della ex: minacce di morte e pedinamenti

Lasciato dopo nove anni di relazione inizia a perseguitare la ex che aveva trovato un nuovo amore. Così un 65enne ha innescato un atteggiamento minaccioso ed aggressivo nei confronti della donna, 50 anni, alla quale avrebbe diretto minacce per la sua vita e per quella del nuovo compagno. Il 65enne l’avrebbe contattata più volte al giorno e anche la notte. L’ex l’avrebbe intimorita con frequenti passaggi con la sua autovettura sotto la sua abitazione, non rassegnandosi alla fine di una relazione nella quale aveva preteso, fin da subito, di avere il controllo ed il dominio sulla vita della sua partner. La donna si è rivolta alla polizia per far cessare la condotta del 65enne che è stato ammonito dal questore Cesare Capocasa. Se continuerà a perseguitarla la sua posizione si aggraverà.

L’ammonimento emesso questi giorni è il 16esimo dall’inizio del 2024. Di questi 8 sono stati per condotte di stalking ed altri 8 per condotte relative a maltrattamenti in famiglia. Un trend in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 quando sono stati emessi solo due ammonimenti. Nel 2023 in totale sono stati emessi 30 ammonimenti, quest’anno il fenomeno non pare destinato a rallentare perché nei primi due mesi dell’anno si è superata la metà dei provvedimenti emessi in totale lo scorso anno. I dati, che potrebbero generare preoccupazione, in realtà rilevano che dopo l’ammonimento non ci sono state condotte più gravi.

La segnalazione per l’ammonimento non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità, può segnalare alle forze dell’ordine i maltrattamenti subiti dalla vittima, per scongiurare eventi lesivi e dunque anche un amico, un parente, un vicino. Se il destinatario della misura continua a vessare la parte lesa la condotta diventa perseguibile d’ufficio senza che occorra una specifica querela della vittima.

ma. ver.