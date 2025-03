"Non accettiamo lezioni da Ricci"

Sulla vertenza Beko, richiamata a sedersi al Mimit mercoledì pomeriggio, si espone anche il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli. "Ricci oggi si preoccupa delle sorti dei lavoratori e questo è bene ma ci permettiamo di chiedergli: dov’era quando il governo Renzi definiva l’acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool un’operazione fantastica? Quella stessa è costata al territorio fabrianese la chiusura dello stabilimento di Albacina e il taglio di 500 impiegati nella sede centrale. Un disastro industriale e occupazionale che porta la firma della sinistra e del silenzio assordante di chi oggi si improvvisa paladino dei lavoratori". Poi prosegue: "Questo Governo ha agito con fermezza, introducendo la golden power per tutelare il settore dell’elettrodomestico, finalmente riconosciuto come strategico per l’Italia. All’inizio Beko ha dichiarato mille e 900 esuberi con la chiusura dei siti di Siena e Comunanza. Oggi, grazie a sei mesi di trattative serrate, siamo riusciti a ridurre gli esuberi di circa mille unità, a salvaguardare il sito di Comunanza e ad avviare la reindustrializzazione dello stabilimento di Siena. Si sta lavorando senza sosta per ridurre ulteriormente l’impatto sul sito impiegatizio di Fabriano".