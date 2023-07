Non cadere nella trappola dei truffatori, consigli della Polizia di Osimo

Per non cadere nella trappola di tanti malviventi, e vedersi portar via soldi e gioielli, occorre molta attenzione e mettere in atto i consigli che i poliziotti del Commissariato di Polizia di Osimo hanno suggerito ai "nonni" volontari dell’Auser - sezione di Osimo, incontrati nei locali di via Strigola. I truffatori non vanno in vacanza, anzi, in estate, quando figli e nipoti sono al mare o in montagna, approfittano maggiormente della solitudine degli anziani per entrare nelle loro case fingendosi funzionari dell’Inps o dell’Inail oppure operatori del servizio di erogazione di luce e gas o uomini delle forze dell’ordine. I truffatori non sono riconoscibili dall’aspetto, anzi sono persone di bell’aspetto, ben vestite, rassicuranti, con un eloquio che confonde e disorienta. I poliziotti di Osimo hanno messo in guardia l’attenta platea anche sulle tante forme di truffe perpetrate online, in particolare le truffe cosiddette romantiche, che fanno leva sul bisogno di affetto degli anziani che finiscono con l’innamorarsi della persona "virtuale" che li inonda di messaggi gentili ed amorevoli e che ad un certo punto (il modus operandi è sempre lo stesso) si dichiara in difficoltà economiche ed inizia a chiedere l’invio di denaro per risolvere problemi personali o familiari. I partecipanti all’iniziativa hanno ricevuto la brochure "Difendiamoci dai truffatori", realizzata dalla Questura di Ancona in collaborazione con la Confartigianato.