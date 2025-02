Non c’è emergenza criminalità: "Ma il Comune deve capire che esistono anche le periferie"

Ripristinare le circoscrizioni e fare più attenzione alle periferie. Il messaggio di Massimo Mandarano, consigliere comunale di Italia Viva e residente nei cosiddetti ‘Quartieri nuovi’ è chiaro ed è diretto all’amministrazione comunale. Quella in corso, ma con un pensiero anche a quelle che l’hanno preceduta: "Si è sempre investito poco su questi quartieri, penso alle iniziative culturali e così via _ spiega Mandarano _. Prima era tutto diverso e per prima intendo ai tempi delle circoscrizioni e io me li ricordo bene perché sono stato anche presidente. La decisione di eliminarle a me non è mai andata giù, penso sia stato un errore, poi per sostituirle con i Ctp (Consigli territoriali di partecipazione, ndr.) che non hanno gli strumenti necessari per affrontare i problemi dei quartieri. In linea generale, anche se a Brecce Bianche non possiamo dire che ci sia una situazione di grave degrado legato alla criminalità, posso affermare che il malessere negli ultimi anni è andato crescendo". Quartieri nuovi, un temine ormai obsoleto, nonostante continui a essere utilizzato, visto che i vari numeri collegati alla Q (Quartiere) e la stessa località di Brecce Bianche esistono e sono popolati ormai da decenni. Mandarano precisa: "Molti fanno confusione e intendono per Brecce Bianche tutto ciò che va da via Ruggeri e via Flavia fino addirittura in via Sparapani; sono tutte aree diverse, ognuno con le sue caratteristiche. Una cosa però ce l’hanno in comune e lo ripeto. A parte pochi, isolati episodi, in tutte queste aree residenziali non c’è emergenza sicurezza. In passato sono capitati dei piccoli episodi di microcriminalità, diciamo piuttosto atti vandalici compiuti da ragazzini; ne ricordo uno in piazza Salvo d’Acquisto e qualcos’altro del genere, ma parlare di una zona insicura e così via mi sembra davvero troppo". Il consigliere di Italia Viva sollecita poi l’amministrazione comunale: "Bisogna capire che non esiste soltanto il centro, ma anche le periferie. Devono essere organizzate più attività in queste aree e non essere abbandonate soltanto alle iniziative di pochi. La gente che vive in quei quartieri va coinvolta nei progetti. A Brecce Bianche non si può lasciare che a organizzare eventi siano soltanto le parrocchie che certo fanno un grande lavoro. Un’altra esperienza virtuosa, ma rara, è stata fatta da un gruppo di giovani in via Maestri del Lavoro dove l’area è stata recuperata".