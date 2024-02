Non c’è ombra di reti ma è un punto misero

OSIMANA

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (30’ st Fermani R.), Straccio (21’ st Buonaventura), Patrizi, Micucci, Pasquini (41’ st Bellucci), Fermani N., Tittarelli (33’ st Mercanti), Bugaro, Alessandroni. Panchina: Piergiacomi, Baiocco, Labriola, Montesano, Bambozzi. All. Aliberti.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Notariale, Baruffi (28’ st Fiorani), Dominici G., Nobili, Del Pivo, Peroni (19’ st Peluso), Dominici E., Bardeggia, Magnanelli (35’ st Vegliò), Torelli. Panchina: Andreani, Paoli, Rastrelletti, Mazzari, Sciamanna All. Lilli.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Note: espulso al 34’ st Fermani N. per doppia ammonizione. Ammoniti Magnanelli, Tittarelli, Baruffi e Nobili.

Un altro 0-0 tra Osimana e K Sport Montecchio Gallo, il terzo stagionale tra campionato e Coppa Italia, dove in quest’ultima competizione furono gli osimani a esultare nel doppio confronto di semifinale. Ieri un punto a testa, dopo una partita povera di occasioni ed emozioni, con vari ammoniti, un espulso e con un’Osimana che cerca di più la vittoria, ma non riesce a sfondare. Meriti di un K Sport Monteccho Gallo quadrato, forte in difesa, fisico e che va a nozze sui continui lanci dei "senzatesta" facile guardia di Elezaj e compagni. Un’Osimana che fatica poi a centrocampo. Si sente l’assenza di Borgese (squalificato) nella squadra di Aliberti che nel primo tempo guadagna varie punizioni, ma tutte senza esito. Elezaj è impegnato solo una volta con un tiro centrale e non forte di Mosquera. Manovrano meglio gli ospiti che al 9’ colpiscono un palo con un tiro cross di Magnanelli e nel finale di primo tempo si rendono pericolosi con la botta dalla distanza di Giovanni Dominici di poco a lato.

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa che protestano su una trattenuta in area di rigore ospite su Pasquini, invano, ma non riescono quasi mai a impensierire Elezaj. Nel finale l’Osimana perde per infortunio anche Tittarelli e poi Nicholas Fermani espulso per doppia ammonizione. Da segnalare solo uno spunto del neo entrato Mercanti che viene fermato in maniera dubbia in area di rigore. Finisce 0-0, un punto che serve poco a entrambe visto che il Montecchio vede allontanarsi la vetta, al pari di un’Osimana che vede distanziarsi di una lunghezza la zona playoff.