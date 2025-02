"Non c’è spazio per la violenza in questa città"

Far west tra la piazza delle Monnighette e le scalette nella notte di sabato, le attività investigative delle forze di polizia proseguono nel più stretto riserbo. Ma dopo la zuffa tra giovani che hanno scatenato il parapiglia, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo è perentorio ed esprime "una ferma condanna dell’accaduto".

Sono queste le parole utilizzate dal primo cittadino jesino secondo il quale "non ci può essere alcuno spazio per la violenza, a maggior ragione in una comunità aperta e inclusiva come quella di Jesi". Fiordelmondo allarga subito la riflessione: "Purtroppo sono episodi che si stanno verificando anche altrove – evidenzia il sindaco –. C’è un aspetto sociale che va indagato. Ritengo che sia necessario andare all’origine del problema, cercare di comprendere a fondo che cosa accade per arrivare a compiere gesti di questa gravità".

Il sindaco Fiordelmondo, inoltre, fa sapere che le indagini delle forze dell’ordine sono in corso e si confida anche nella la visione delle immagini della videosorveglianza per individuare i responsabili e chiarire i contorni di una vicenda che ha destato grande sconcerto nella comunità.

"Voglio sottolineare il rapporto costante e la grande collaborazione tra i nostri agenti della Polizia locale e tutte le forze dell’ordine, che stanno lavorando in piena sinergia per ricostruire l’accaduto", aggiunge il primo cittadino.

Come raccontato lunedì sul Carlino, quei ragazzi si sarebbero prima tolti le magliette per rimanere a torso nudo, prima di affrontarsi impugnando dei legni della lavagnetta del ristorante ‘La Trattoria della Fortuna’, che avevano mandato in frantumi negli istanti precedenti.

Di lì a poco, erano circa le 20, hanno dato vita ad una rissa nel cuore del centro storico, mentre i clienti del ristorante erano intenti a mangiare.

A venire a contatto, ferendosi, sarebbero stati due ragazzi. Sembra di origine straniera. Ma sarebbero stati presenti anche un paio di gruppi di persone, che avrebbero contribuito ad alimentare un clima di tensione, che è poi sfociato in maniera violenta. Tra l’altro non sarebbe neppure la prima volta che si verificano situazioni simili, tanto che i proprietari dei locali si dicono pressoché esausti e hanno chiesto provvedimenti per limitare eccessi e problemi. Nel caso dell’ultima baraonda, sulla quale come si diceva stanno indagando le forze dell’ordine, la situazione è definitivamente degenerata quando sono stati coinvolti anche alcuni arredi di un’attività commerciale. I contendenti si sarebbero affrontati anche con l’uso di bastoni, rincorrendosi in quello spazio centralissimo del cuore di Jesi. E il tutto in orario di punta di un sabato sera come tanti.