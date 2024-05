Non ci fu alcun piromane. Assolto dopo sette anni

Tre incendi erano andati a buon fine, un quarto era stato sventato solo grazie all’arrivo della vigilanza privata e alle telecamere ad infrarossi che proiettando la luce colorata avrebbero fatto desistere il piromane. Presa di mira la Gea di Passatempo di Osimo, una ditta specializzata nella realizzazione di macchinari per la perforazione. Per uno dei quei tre incendi, avvenuto il 4 marzo del 2017, e per quello tentato, che risale al 22 marzo del 2018, era finito a processo un imprenditore di una ditta concorrente, Sauro Tonti, osimano di 67 anni, accusato di incendio e tentanto incendio aggravato. Il tribunale di Ancona però, con il giudice Corrado Ascoli, ha assolto Tonti con formula piena. Per l’incendio del 4 marzo l’assoluzione è arrivata "per non aver commesso il fatto" mentre per il tentato incendio assolto "perché il fatto non sussiste". Nessuna responsabilità quindi per l’imprenditore, difeso dall’avvocato Marina Francesca Di Ciommo. "Finalmente dopo sette anni di gogna mediatica e giudiziaria - dice il legale - sono riuscita a dimostrare la totale estraneità del Tonti rispetto agli episodi incendiari che hanno colpito la Gea Srl". Erano state le indagini dei carabinieri ad individuare il 67enne come presunto piromane, i militari avevano messo un gps dentro una delle taniche nascoste in un canneto dal probabile attentatore, vicino all’azienda interessata dai roghi, dopo il colpo andato a vuoto.

ma. ver.