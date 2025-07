"Non ci saranno ciminiere. Emissioni bassissime"

"Il crematorio è un’industria insalubre? Anche una semplice autocarrozzeria è considerata tale e l’inceneritore riguarda soltanto i rifiuti, dove spesso non si conosce cosa viene bruciato; l’impianto di cremazione è diverso perché conosciamo tutto". Dirigenti e tecnici dell’amministrazione comunale ieri durante la seduta congiunta della III e IV commissione, presiedute da Arnaldo Ippoliti e Maria Grazia De Angelis, hanno spiegato ai cittadini presenti nell’aula del consiglio di Palazzo del Popolo i motivi del ‘Sì’ all’impianto. Dai dirigenti Capannelli e Panariello ai tecnici Baldini e Cecchi, tutti sotto la supervisione dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini che segue la realizzazione dell’impianto dal primo momento: "Il forno in questione sarà grande come questo tavolo – hanno spiegato i tecnici – non ci saranno ciminiere. I metalli pesanti non verranno bruciati perché la temperatura non li fonde e quindi saranno smaltiti a parte come rifiuti ordinari. L’impianto di Fano ha 15 anni di vita, presto avrà una nuova autorizzazione e non ha mai dato problemi".

È pur vero che il crematorio di Fano (ce ne sono altri due nelle Marche, ad Ascoli e San Benedetto) è stato realizzato fuori città, mentre quello di Ancona sarà attivo a poche centinaia di metri da case, scuole, parchi e così via: "Sono state usate le migliori e più sicure tecnologie presenti sul mercato con addirittura quattro cicli di trattamento dei fumi, con limiti delle emissioni molto più bassi rispetto ai limiti imposti per legge" è stato aggiunto dagli esperti dell’amministrazione comunale.