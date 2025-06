"Non ci sono punti di aggregazione"

Gregory Re lavora in uno dei negozi di parrucchiere a Pietralacroce: "Questo è un quartiere che negli ultimi periodi s’è un po’ svuotato. Prima c’erano la banca e il bar, per esempio, che adesso non ci sono più. Magari la diminuzione dei negozi è dovuta al costo dell’affitto. Non mancano i giovani, hanno voglia di uscire, di stare insieme, ma qui a Pietralacroce non esistono punti di aggregazione. Magari ci sono iniziative, ma a stringere poi non ci sono posti dove i giovani possono ritrovarsi. Una volta c’erano più eventi, per esempio a Forte Altavilla, ma dopo il Covid questa cosa è andata progressivamente a scomparire. Eppure è una delle zone migliori di Ancona, senza la confusione del centro, un quartiere bello, che negli anni s’è svuotato, in giro si vede meno gente. I clienti, quelli per fortuna ci sono sempre".