"Non condividiamo la scelta della Romagnoli"

A ventiquattro ore dalla nomina di Simona Romagnoli come assessore al turismo, il Pd solleva le prime critiche al neo assessore: "Abbiamo appreso dai giornali che l’ex consigliera comunale delegata al turismo dell’amministrazione Mangialardi, Simona Romagnoli, candidata indipendente nelle nostre liste nel 2020, sarà la prossima assessora al Turismo della giunta Olivetti – spiega il Pd in un comunicato –. Ovviamente non condividiamo in alcun modo la scelta personale della neo assessora Romagnoli, e stigmatizziamo nettamente la sua decisione dal punto di vista politico; la coerenza è un valore positivo in politica, in questa vicenda dov’è?". Secondo il Partito Democratico l’amministrazione Olivetti avrebbe dovuto guardare altrove, anche alla luce di un incarico assegnato alla Romagnoli poco prima della nomina arrivata, a seguito delle dimissioni dell’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri.

"Scelta alquanto inopportuna anche perché la Romagnoli è stata la presidente di quella associazione di albergatori che ha avuto dal comune, per affidamento diretto, un contributo di 170mila euro per l’organizzazione dell’evento dei tour operator americani – sottolinea il Pd –. É possibile che il sindaco non abbia ritenuto nessuno, tra i numerosi consiglieri comunali di maggioranza e tra la cerchia dei simpatizzanti, adeguato a ricoprire la carica di assessore? Evidentemente è così, visto che ha dovuto trovare altrove la nuova figura, a conferma di una classe dirigente della destra senigalliese inesistente o inadeguata. Naturalmente rivolgiamo alla neo assessora i nostri migliori auguri per svolgere al meglio il proprio incarico, contemporaneamente vigileremo con scrupolo ogni potenziale conflitto di interesse e di opportunità politica". Una bagarre politica senza fine: Fratelli d’Italia non perderebbe alcun assessore perché, secondo alcune indiscrezioni, a diventare membro del partito di Giorgia Meloni sarebbe il vice sindaco Riccardo Pizzi, primo degli eletti della lista ‘La Civica’. Per la scelta di Olivetti, è arrivato il plauso degli albergatori attraverso il presidente di Federalberghi Marco Manfredi: "Ha ottimi rapporti con tutti gli albergatori – ha spiegato Manfredi – è giovane e conosce le dinamiche del turismo sul territorio, molte delle quali imparate sul campo. Ha esperienze europee ed extraeuropee e si è sempre spesa molto per aumentare le presenze e trovare nuovi sbocchi per la nostra città".