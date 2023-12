Non dichiara i redditi: confiscati 250mila euro

Imposte non versate, omessa dichiarazione dei redditti e distruzione della documentazione contabile, è questo il risultato ricostruito dagli uomini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona che hanno proceduto alla confisca di 250mila euro nei confronti di un’impresa di Trecastelli operante nel confezionamento di abbigliamento. I finanzieri hanno individuato somme di denaro depositate sui conti bancari, alcuni dei quali intestati a terzi soggetti, e alcuni crediti vantati dall’imprenditore, di origine cinese, nei confronti di committenti italiani che gli avevano affidato dei lavori. L’impresa gestita era stata sottoposta a controllo dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia nell’ambito della ordinaria attività di contrasto all’evasione fiscale. Nel corso degli accertamenti i finanzieri hanno appurato che l’imprenditore aveva occultato e probabilmente distrutto la documentazione contabile in suo possesso senza peraltro dichiarare al Fisco i redditi percepiti nel corso dell’attività, ritenendo in tal modo di impedire all’amministrazione finanziaria di poter ricostruire i suoi guadagni. Attraverso la meticolosa attività ispettiva eseguita dai finanzieri si è ricostruito, almeno in parte, avvalendosi delle indagini bancarie, il reale volume di affari del soggetto controllato, quantificando un’evasione di circa 280mila euro, in relazione al fatturato realizzato e ricostruito, nonché di accertare che lo stesso aveva omesso di presentare le dichiarazioni sia ai fini dell’iva che delle imposte sui eedditi. L’imprenditore è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sono state avviate indagini per ricostruire la disponibilità di denaro o di altri beni a lui riconducibili da sottoporre a sequestro. La somma complessiva di oltre 250mila euro così come ricostruita, è stata sottoposta a sequestro e fatta acquisire definitivamente alle casse dello Stato attraverso il Servizio riscossioni dell’Agenzia delle Entrate, con il soddisfacimento di quanto sottratto all’erario.

L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Da qui l’importanza dell’azione "chirurgica" svolta dalla Guardia di Finanza contro gli evasori totali e i frodatori.