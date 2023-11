"Non diffamarono il sindaco". Assolti Mariani e il marito

Un post su Facebook metteva in dubbio l’operato del sindaco Simone Pugnaloni in merito alla raccolta di fondi, su un conto corrente, a favore di Samuel, il figlio di Marina Serraiocco e Dino Di Michelangelo, la coppia che viveva a Osimo e morta nella valanga di neve che colpì Rigopiano il 18 gennaio 2017. Moglie e marito erano all’hotel Farindola, insieme al bambino di sei anni, che si salvò. A scrivere il post, il primo novembre 2018, era stata l’allora consigliera comunale Maria Grazia Mariani (oggi ex consigliera), sostenendo che il sindaco aveva trattenuto le somme raccolte, 137mila euro, nel conto intestato a "Comune di Osimo – Un futuro per Samuel". Essendo stato nominato un tutore provvisorio per Samuel, dal tribunale, Mariani aveva intimato al sindaco di versare i soldi raccolti al tutore. In un post successivo la consigliera aveva aggiunto: "Io avrei denunciato il Comune per appropriazione indebita". Pugnaloni aveva letto il post e si era sentito offeso, denunciando la Mariani e anche il marito, Giovanni Strologo, per un commento che, sempre tramite la pagina social, era poi seguito. "Sono 20 mesi che questi denari sono nelle casse comunali – aveva scritto Strologo –. La verità è un’altra, che questa somma doveva finire , secondo il sindaco, non al tutore ma all’altra famiglia che ospita il minore". Erano seguite polemiche a cascata. La denuncia del sindaco ha portato a processo Mariani e marito per diffamazione aggravata a mezzo social. Ieri è arrivata la sentenza del giudice Lamberto Giusti, che li ha assolti entrambi perché "il fatto non sussiste". I due imputati, difesi dagli avvocati Rino Bartera e Sabrina Bertini, procedevano con l’abbreviato. In aula era presente la Mariani. "Cosa posso commentare – ha detto –, solo che si è fatto un inutile processo". Il sindaco era parte civile con l’avvocato Mauro Pellegrini e chiedeva un risarcimento di 10mila euro. "La procedura seguita era corretta – aveva sostenuto Pugnaloni all’epoca dei fatti e della bagarre scoppiata – non ho trattenuto indebitamente alcuna somma". Il denaro raccolto era stato sbloccato alla metà di novembre 2018, dopo il via libera del giudice tutelare.

Marina Verdenelli