"Non è attaccato ai soldi Divergenze e Buffon inserito senza preavviso"

di Gianni Angelucci

Andrà, non andrà … ma soprattutto – domanda da un milione di (petrol) dollari – … dove andrà? Le dimissioni di Roberto Mancini fanno parlare l’Italia (e non solo) intera: Jesi, che curiosa lo è di natura, si interroga sul prossimo futuro dell’ex c.t.: ecco il pensiero di addetti ai lavori e semplici tifosi sul terremoto ferragostiano che sta facendo vacillare il mondo del calcio. Giancarlo Chiariotti (presid. Jesina Calcio): "Non lo conosco personalmente, impossibile dare giudizi. Se davvero fossero vere le voci che lo vogliono in Arabia non sarebbe un bel segnale per il calcio. Il sostituto? Io non metterei ne Conte ne Spalletti, ma è solo la mia idea. Gino Candolfi (fotografo). "Conosco Roberto da anni, siamo stati vicini di casa e continuiamo a vederci spesso anche per la mia attività, non aveva mai fatto trapelare nulla, siamo rimasti tutti sorpresi. Non credo che si tratti di una questione economica anche se è vero che i soldi (degli arabi ndr) sono tanti: penserei più a divergenze con la federazione dopo che hanno smantellato il suo staff tecnico e inserito Buffon senza preaavviso".

Gianluca Fenucci (allenatore Castelfrettese), con Bonacci presidente ha appena ricostruito la coppia vincente di qualche anno fa a Jesi). "Ho sempre stimato Roberto Mancini per il suo equilibrio, non ce ne sono molti come lui nel mondo del calcio. L’idea che mi sono fatto è che abbia ritenuto concluso il suo ciclo e che sia alla ricerca di nuove motivazioni".

Paolo Paoloni (pres. Juventus Club Jesi). "Sono rimasto spiazzato come qualsiasi tifoso anche perché è una decisione che cade poche settimane prima di una partita importante della Nazionale. Per me una notizia destabilizzate, un segnale di sconfitta per tutti i tifosi italiani. Conte? Non credo che la federazione possa reggere il confronto con i compensi della Premier League, magari si potrebbe provare con Allegri".

Marco Cerioni (presid. Junior Jesina). "Conoscendo la sua serietà e l’attaccamento alla Nazionale direi che potrebbe essere una scelta obbligata, Roberto non è uno che corre dietro ai contratti faraonici, non avrebbe allenato la Nazionale per cinque anni. Quello che davvero servirà al nuovo c.t. sono poteri più ampi ma soprattutto una solida base di vivai da cui ripartire". Franco Centanni (presid. Borgominonna). "In ogni caso Roberto Mancini verrà ricordato più per il successo europeo che per la mancata qualificazione ai mondiali, il problema vero è la carenza di calciatori italiani e tra le ipotesi del suo abbandono secondo me c’è anche quella del rischio di una figuraccia. Gli Emirati arabi saranno anche voci, di sicuro da quelle parti di denaro ne gira tantissimo…

Graziano Fabrizi (Figaro, speaker ufficiale Academy Basket). "Tanto rumore per nulla! Non voglio pensare ai soldi, sarebbe triste: di sicuro avrà trovato qualcosa di più eccitante e divertente. Piuttosto sono preoccupato per Marino (Zannotti, uno dei fedelissimi compagni di pedalata del Mancio nelle uscite sulle colline intorno a Jesi ndr), se partono dovrà comprare il burka!"