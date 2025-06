"Non è cambiato nulla in questi anni"

Fabio Belelli ha la pasticceria al palazzo viola di Torrette: "Il nostro è un quartiere storicamente abbandonato. La sera è un luogo di ritrovo della nuova gioventù, e non è cambiato niente negli anni. C’è il problema del parcheggio, con auto che occupano gli stalli per il carico e scarico e di conseguenza i furgoni che devono portare la merce si fermano dove non si può, con liti frequenti, e difficoltà per chi lavora qui. Anche i barboni che stanno sotto al porticato, ormai non è più una novità. E poi i giovani che stanno sulla terrazza di sopra, come la gioventù attuale: pochi valori, tutto disponibile, se mi tocchi ti denuncio. Quindi si fa anche fatica a tenerli a bada. Presi uno alla volta sono agnellini, ma insieme si comportano come i lupi. E io ormai non ho più voglia di litigare, faccio finta di non vedere e non sentire".