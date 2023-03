"Non è il Passo del lupo" E cambia tutti i cartelli

Passo del lupo cambiato con la scritta "passo della croce". Succede in uno dei sentieri più frequentati del monte Conero dove negli ultimi giorni c’è chi si è divertito a scarabocchiare la segnaletica di legno che indica lo stradello che porta alla spiaggia della Due Sorelle, il sentiero del passo del lupo. Un passaggio percorribile solo fino alla veduta panoramica perché da lì in avanti il transito è vietato per motivi di sicurezza. Con la vernice nera è stata corretta la parola lupo con croce. In origine infatti il sentiero, che serviva agli operai della cava Davanzali per raggiungere il posto di lavoro, via terra, quando in mare c’era brutto tempo, si chiamava passo della croce e questo particolare inedito è stato reso noto anche su alcuni libri tanto che il Parco dovrebbe aggiornare le indicazioni con il doppio nome. Per ora ci sta pensando qualcuno ma in maniera illegale. A gennaio aveva addirittura inchiodato, sopra i pali delle indicazioni, delle tavole di legno con scritto passo della croce. Adesso lo sta facendo anche sui sassi e sui tronchi.