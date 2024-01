‘Non è la solita seria tv Interactive Edition’ all’Accademia56

Originale serata all’Accademia56 di Ancona, dove oggi (ore 21) va in scena ‘Non è la solita seria tv – Interactive Edition’, format di Alessandro Ricci con la regia di Diego Cardinali. L’evento, a cura del gruppo amatori di Teatro Terra di Nessuno, è a offerta libera (il ricavato sosterrà la raccolta fondi ‘Solleva il sipario delle opportunità’). Ogni giorno nascono nuove idee per serie, che spesso si somigliano molto. Ma qualcosa di nuovo e unico sta per arrivare: ‘Non è la solita serie TV’. L’idea sarà originale e irripetibile perché il titolo lo darà il pubblico, e perché si vedrà una sola volta, essendo completamente improvvisata. Prenotazione consigliata (Whatsapp al 3927704328).