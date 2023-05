"Non è stato un plebiscito popolare"

"Che potessimo essere la terza forza politica di questa campagna elettorale era indubbio, che Stefania Signorini potesse vincere al primo turno nessuno se l’aspettava. Ma vincere con 5mila e 800 voti sui quasi 21mila aventi diritto non è una dimostrazione totale della volontà popolare: è stato l’astensionismo a farla vincere". Questa l’analisi del voto di Marco Baldassini, rieletto in Consiglio comunale quale candidato sindaco della sua coalizione e - stavolta – direttamente sui banchi dell’opposizione. Perché nel 2018 il seggio di Baldassini era scattato in quota Falconara in Movimento, prima dell’epurazione dal gruppo quando si astenne al voto del bilancio e, successivamente, venne espulso dalla maggioranza. Di lì la costituzione del Gruppo Misto fino alla candidatura alla fascia tricolore (è stato il primo, ottobre 2022, ndr) per iniziare la nuova avventura. "Voglio ringraziare sentitamente la mia coalizione, in primis, e tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto, nella nostra proposta e in me. Non posso non citare i numeri delle periferie nord, al seggio 8 della scuola Zambelli abbiamo ottenuto il 33%, e in particolare Villanova", spiega Baldassini. Per il quale si aprono altri cinque anni in minoranza, ma non è detto che possa cedere il suo posto all’ex dirigente scolastica Maria Ambrogini, quale esponente dei Riformisti per Falconara ed eventuale vicesindaco della giunta Baldassini: "Parlerò con la coalizione e con lei. Saranno valutazioni". Nei prossimi giorni, verosimilmente, arriveranno anche le dichiarazioni di Anna Grasso, candidata sindaco per Falconara Libertas e non eletta. g.g.