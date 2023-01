"Non è un Paese per famiglie Denatalità, cambio di rotta"

Inverno demografico: invertire la tendenza sulla denatalità. Servono misure urgenti. Nelle Marche, su 225 comuni solo 5 sono a saldo positivo: l’idea di un protocollo d’intesa parte da Ancona. "Il welfare del futuro è mantenuto da chi fa i figli ed è assicurato anche a coloro che i figli non li fanno. Le famiglie numerose abbiano la sensazione di essere benvoluti in Italia perché contribuiranno a pagare le pensioni future, a garantire i servizi e, soprattutto, sono in deciso calo". È questo, in soldoni, il messaggio da concretizzare col protocollo che fisserà gli obiettivi proseguendo il percorso di sensibilizzazione rivolta alla politica.

L’incontro "I Comuni e la Regione a sostegno della natalità" è stato organizzato da Anci Marche e Forum delle associazioni familiari Marche, col patrocinio del Consiglio regionale. Ad introdurre l’evento, è stato il videomessaggio della ministra per la famiglia, Eugenia Maria Roccella, che ha sottolineato "la necessità della partecipazione di tutti gli attori istituzionali per affrontare seriamente questo problema e su cui c’è l’attenzione del Governo". Presenti all’incontro, il prefetto di Ancona, Darco Pellos, il vescovo dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, Angelo Spina, e Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche. Insieme a loro, una folta delegazione di consiglieri marchigiani: da Ciccioli ad Ausili, passando per Mastrovincenzo, Carancini e Bora, con vari sindaci e persino la classe 1° Moda del Vanvitelli Stracca Angelini. "L’età media della nascita del primogenito è passata da 30 anni (nel 2008) a 31.4 (2021) – ha detto il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo – I dati evidenziano che il valore dei figli e della genitorialità è ancora concreto, ma la disponibilità a fare sacrifici e sostenere la famiglia è scesa. Il significativo contributo di nascite riguarda pure le famiglie straniere che non hanno neanche i nonni a poter aiutare nella gestione dei figli".

Scende il tasso di fecondità anche per gli stranieri (da 2.5 nel 2008 a 1.87 nel 2021). Abbiamo 1.25 figli per donna e il trend di nascite decresce. Nascono 400mila bambini l’anno, ma ogni anno circa il 2% in meno. L’evoluzione prevede che da 59 milioni di abitanti in Italia, nel 2070 ne avremo 48 milioni e avremo 250 mila nati contro i 400mila attuali. Nel 2070, avremo il doppio dei morti rispetto alle nascite. Gli ultra 90enni sono 800mila e nel 2070 saranno 2.2 milioni. I neonati da 395mila a 360mila, nel 2070. "La conseguenza è avere una ragionevole capacità di reagire a questi dati e consegnarli al decisore politico. Le conseguenze riguardano il Pil, che dal valore attuale scenderà di 500 miliardi nel 2070 (diminuirà la popolazione in età lavorativa)".

Nelle Marche la situazione è simile a tutta Italia, sia in città sia in provincia. Su 225 comuni solo 5 hanno saldo positivo: Colli al Metauro, Montelabbate, Castelbellino, Camerata Picena e Ortezzano. "La politica – ha detto Filippo Saltamartini (vicepresidente della Giunta regionale) si confronti e faccia scelte su questi temi sapendo che i lavoratori italiani percepiscono un reddito inferiori ai colleghi europei, francesi e tedeschi".

Il Cardinale Menichelli ha fatto riferimento alla necessità di cambiare l’approccio culturale uscendo dalla prospettiva dell’Io secondo la quale "i figli da investimento e dono sono diventati un costo e una causa di riduzione di libertà".

Nicolò Moricci