"Non è una priorità E’ solo manutenzione"

"Verde, marciapiedi e raccolta rifiuti le annovero nell’ordinaria amministrazione. Non sono priorità, sono azioni quotidiane che se portate avanti con costanza non divengono un’emergenza.

Avere cura della città è il primo atto di amore e di appartenenza che si può mostrare. Significa città curata, pulita, accessibile, sicura. Considerando che bisogna partire quasi da zero è evidente che una ricognizione con la squadra che si occupa del verde cittadino, che mi risulta essere fortemente sottodimensionata, parte proprio dal rafforzamento di questa e di conseguenza dalla suddivisione delle mansioni in modo da coprire tutto il territorio. Riguardo la raccolta rifiuti, anche qui ci sono dei problemi che non riguardano l’esecuzione della raccolta quanto l’organizzazione del servizio. Mi riferisco agli Igenio posizionati in zone che deturpano l’ambiente circostante, mi riferisco anche alla pulizia delle strade, alla mancata presenza di cestini che ormai tutte le medie e grandi città hanno con i comparti per la differenziata. E questi sono i primi esempi che mi vengono in mente. Potrei continuare. Il problema delle buche negli asfalti è riconducibile alla esecuzione dei lavori stessi.

Qualcosa non va, è chiaro, anche perché è difficile da ‘vendere’ ai cittadini una operazione a tappeto come quella messa in atto a poche settimane dal voto. Infine, l’accoglienza dei turisti.

Questo è un sistema, è un vero e proprio palinsesto in cui rientra l’abbellimento della città, la sua pulizia, la sicurezza dei suoi marciapiedi, la stessa raccolta dei rifiuti".