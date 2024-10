"Non esiste la squadra di Polci e quella di Marconi: il club cresce e si apre ad investimenti importanti"

Presente e futuro dell’Ancona in campo e fuori, secondo il neopresidente Massimiliano Polci, che è intervenuto mercoledì scorso a "Dorici", programma in onda su Vera Tv condotto in studio dal giornalista Mauro Anconetani. Ospiti di questa puntata Polci, appunto, e il caposervizio sport del Resto del Carlino, Andrea Massaro. Sulla società il presidente di Belforte del Chienti è stato chiaro: "Non farei una distinzione tra uomini di Marconi e di Polci, perché tutti stiamo lavorando per un unico obiettivo, per creare una società solida, come già è, e per continuare su questa strada. Lo scorso giugno è stato per merito del sindaco Daniele Silvetti che io e Marconi ci siamo incontrati e ci siamo messi a lavorare insieme per dare vita a questo progetto. Le cariche erano e sono fondamentali ma la cosa più importante è che ora siamo tutti uniti per creare un assetto da società più forte. Unità d’intenti alla base di tutto". Il presidente ha anche chiarito le incomprensioni e gli slittamenti che ci sono stati prima che il direttivo societario si ampliasse e definisse le cariche: "In quel giorno a piazza Cavour io e Stefano ci siamo trovati in due posti diversi, ma anche perché siamo arrivati in momenti differenti. Non è stata una distanza voluta. Adesso c’è una visione comune, è importante creare un’immagine e io e Stefano lo stiamo facendo insieme al resto del direttivo. Brilli in questo periodo in cui ha fatto il presidente pro-tempore ha lavorato bene, adesso dobbiamo tutti proseguire per il progetto comune". Ma qual è la strada su cui vuole proseguire l’Ancona? Ecco come l’ha spiegata Polci: "Innanzitutto dico ai tifosi che bisogna avere fiducia, noi non molleremo e terremo fede agli impegni presi nei confronti della società, della squadra e degli anconetani. Noi ci siamo e ci saremo. Non facciamo promesse ma manteniamo il nostro impegno. Oggi è prematuro dire quello che faremo il prossimo anno, posso solo dire che ci metteremo il massimo impegno e che daremo continuità a quello che stiamo facendo ora, anche se ci trovassimo a essere ancora solo io e lui. Siamo partiti con un nuovo progetto e lo manterremo con lustro. Onoreremo tutti gli impegni che abbiamo preso, fino alla fine. Siamo due soci alla pari, con lo stesso investimento, e procediamo per trovare nuovi sbocchi. Oggi stiamo creando un’immagine importante e lo ribadisco con la tifoseria e la città. Il sindaco ci ha dato una mano e stiamo lavorando per il futuro, per portare fatti ad Ancona, e il rettangolo di gioco sarà quello che ci darà il verdetto finale. Vogliamo dare possibilità ad altri di avvicinarsi all’Ancona. Vogliamo allargare la società a chi vuole investire, da Ancona come dall’entroterra e dal resto della regione".

Sulla squadra e la prossima partita a Teramo Polci ha dichiarato anche: "Abbiamo tutto quello che serve per fare bene. Guerini è il nostro faro. Gadda sa fare benissimo il suo lavoro. La squadra è compatta. E i tifosi sono sicuro che saranno al nostro fianco anche a Teramo. Tutti uniti, squadra, società e pubblico".

Giuseppe Poli