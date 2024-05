Non facciamole fare la fine di piazza Pertini

Massaro

In tutto questo tempo, qualcuno si è chiesto come mai Ancona ha deciso di cambiare pelle, politicamente parlando?

Le motivazioni sono tante. Ma se c’è una molla che ha fatto scattare nella testa delle gente qualcosa, è stata la parola degrado. Questa città così bella e unica, era troppo sciatta e disinteressata a se stessa per essere vero. La colpa, certo non può essere solo di chi l’amministra. Ma è evidente che qualche responsabilità c’era. E proprio sul degrado, l’amministrazione Silvetti ha fondato il rilancio di Ancona, pensando in grande. Addirittura dedicando un assessorato alla lotta alla sciatteria e al pressapochismo. Ad essere onesti, finora il risultato non è che sia così strabiliante. Non saranno state sicuramente parole al vento, ma se degrado c’era prima, degrado c’è anche ora. Continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori. Saranno anche banalità, ma quanto dà fastidio che qualcuno abbia sporcato di unto una parte della piazza durante la Fiera di San Ciriaco? Ma veramente vogliamo credere che qualsiasi cosa possa passare in cavalleria solo perchè la Fiera va fatta e non si tocca? Sarà un caso che lo stesso sindaco, su queste colonne, ha chiaramente detto che la Fiera dal prossimo anno sarà in un’altra zona della città?

Oggi documentiamo lo stato malandato del luogo simbolo di Ancona, piazza Cavour. Quello dove ci davamo appuntamento quand’eravamo ragazzini e dove continuano a darselo oggi giovani e anziani. Non è un putiferio, per carità. Ma ci sono tante piccole cose che saltano agli occhi: aiuole malandate, verde poco curato, cestini strabordanti, sporcizia frutto di maleducazione e sciatteria. Sullo sfondo un baracchino mai riaperto, ancora più in là gli archi ricoperti da scritte che nessuno continua a non cancellare. Poco distante c’è piazza Pertini, un luogo distrutto dalla trasandatezza e dalla mancanza di progettualità. Vogliamo forse che piazza Cavour faccia la stessa fine? O sarà il caso che finalmente si arresti questo declino?