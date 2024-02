"Non farmi ridere", cortometraggi con live show di Massimo Macchini

Debutta una nuova rassegna oggi (ore 17) al Teatro Comunale di Chiaravalle. E’ "Non farmi ridere", un progetto anomalo che ha l’ambizione di portare il cinema a teatro, quello comico per la precisione. Lo fa offrendo al pubblico la visione di cinque cortometraggi ‘made in Marche’, accompagnata da un live show.

Le proiezioni infatti sono legate dal ‘commento’ in scena di un trio speciale: l’attore e mimo Piero Massimo Macchini, lo sceneggiatore, Matteo Berdini e il regista Riccardo Minnucci. Non un dibattito, ma ‘un intrattenimento pensante dentro l’intrattenimento’, a base di comicità, perché l’umorismo è il filo rosso che lega non solo i cortometraggi ma anche i percorsi professionali dei tre conduttori. Questo inedito format si chiama "Non farmi ridere" perché, anche se di motivi per stare allegri globalmente ce ne sono pochi, l’umorismo può ‘sminare’ i percorsi di vita personale e collettiva che, ci piaccia o no, ci tocca affrontare. La marchigianità è un valore aggiunto? Lo è sicuramente venire a conoscenza dei talenti di casa nostra, gli autori dei corti e i moderatori. I quali, pur avendo intrapreso le strade del mondo, conservano il tratto del ‘genius loci umoristico’. Quale sia, il pubblico è invitato a venire a teatro per scoprirlo. I cortometraggi proiettati sono ‘Arturo’ di Stefano Teodori (2020, produzione Proerbio Film), ‘Low budget attore cane’ di Nicola Brunelli (2017, produzione Ware en Valse), ‘Mea vox’ di Marco Mondaini (2022, produzione 48 ore film project), ‘Roots’ di Andrea Giancarli (2015, produzione Looks Video) e ‘Gli ultimi saranno i mimi’ di Matteo Berdini (2021, produzione Lagrù Play).