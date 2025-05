"Non fermate i lavori del nuovo ponte Garibaldi"

Ricorso al Tar contro il nuovo ponte Garibaldi, il Comitato ‘Tra due Fiumi – imprese per il territorio, alluvione 15 settembre 2022’ non ci sta: "Ci siamo costituiti in Giudizio, a qualcuno non piace che vengano puliti i fiumi". Nella giornata di domani è attesa la risposta sul ricorso: "Rappresenta uno schiaffo al territorio, in particolare a quanti hanno subito danni nell’alluvione del 2022 e attendono la messa in sicurezza della vallata – spiega Eliana Belbusti, imprenditrice – è evidente che, se i lavori di mitigazione del rischio avranno una battuta di arresto, le ripercussioni sul tessuto produttivo saranno pesanti. Questo ricorso apre gli occhi su quelle che, spesso purtroppo, sono le dinamiche di parti e interessi che inseriscono in un determinato contesto prescindendo dalle priorità della comunità".

Attraverso gli avvocati Sergio Gabrielli e Roberta Alessandrini, il comitato si è costituito in giudizio nel procedimento pendente dinanzia al Tar Marche, avviato da alcune associazioni ambientaliste: "Il nostro intervento tutela gli interessi di 466 tra imprenditori e cittadini privati che hanno subito danni devastanti – spiegano – rappresentano una quota della popolazione attiva di Senigallia e dei comuni limitrofi di Ostra, Trecasteelli, Corinaldo e Barbara: la loro sopravvivenza economica e la sicurezza delle loro famiglie dipendono dalla prosecuzione dello stato di emergenza".

I legali hanno inoltre specificato che nella memoria difensiva depositata il Comitato ha sollevato numerose eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, tra cui la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti, il difetto di legittimazione attiva delle associazioni attiva delle associazioni ricorrenti e la mancata notifica a tutti i comuni interessati dall’alluvione: "Abbiamo chiesto al tar di respingere sia l’istanza cautelare che ili ricorso nel merito – concludono i legali – è in gioco non solo la sicurezza idraulica dell’intero territorio, ma anche la sopravvivenza economica di centinaia di famiglie e attività produttive già duramente colpite dall’alluvione. I nostri 466 assistiti hanno diritto a vedere completati gli interventi di messa in sicurezza e a ricevere i ristori e i contributi che spettano loro legittimamente".

La notizia del ricorso al Tar era arrivata a pochi giorni dall’apertura del cantiere per la realizzazione del ponte Garibaldi: "È necessario ripristinare un collegamento su Senigallia – spiega Andrea Morsucci, referente del Comitato – ma quello che più ci preme è la messa in sicurezza del territorio. Ci sono frontisti che hanno preso denunce per provvedere alla pulizia del fiume, tra questi anche persone che hanno 80 anni. Quello che continuiamo a spiegare è che un fiume senza un alveo pulito non consente all’acqua di scorrere e non è vero che se è pulito l’acqua va più veloce, non so chi sostiene questa teoria, ma sicuramente ci sono tante persone che parlano senza sapere. Noi invece siamo qui e ci sono imprenditori che si fermano e vanno a fotografare lo stato dei lavori, qui ci diamo tutti da fare ogni giorno perché si riesca a raggiungere il risultato migliore per tutti, quello di dormire sonni tranquilli anche quando piove".