Non le servono da bere: sfascia a mazzate l’auto del titolare del bar

OSIMO

Era fuori di sé e in preda ai fumi dell’alcol. Quando il titolare del bar situato una zona semicentrale a Osimo l’altra sera, attorno alle 23, non le avrebbe servito altro da bere come richiesto da lei, proprio perché evidentemente ubriaca, la donna è uscita dal locale in preda alla furia cieca e si è accanita subito contro l’auto parcheggiata dell’uomo, urlandogli contro. Ha danneggiato il parabrezza dell’auto con un bastone e poi la vetrina del locale. Sono arrivati i carabinieri nel giro di poco per frenarla. La donna, osimana di 50 anni non nuova a episodi del genere, è stata bloccata. Stava ancora dando in escandescenze. Considerato lo stato in cui versava, è stata portata in ospedale. Nel giro di poche ore la donna è tornata in sé ricordando quello che era accaduto. Adesso sarà il titolare del bar a decidere se sporgere denuncia nei suoi confronti per quanto ha provocato di fronte anche a diverse persone che si trovavano lì. I carabinieri conoscevano bene la sua condotta molesta che si era manifestata già in passato con conseguenze simili prese nei suoi confronti. Un episodio per cui appunto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine già di pattuglia per il centro e la prima periferia. Anche stasera si rinnovano gli ormai consueti controlli congiunti da parte di Polizia di Stato, carabinieri e agenti della municipale, su disposizione del Questore dorico, per sedare eventuali comportamenti molesti della movida del sabato, come disposto ormai da diversi mesi con riscontri sempre positivi. Nel mirino dei controlli anche stavolta i più noti locali di aggregazione, bar ma anche viuzze e piazze dove spesso si incontrano giovani e giovanissimi, senza omettere le principali arterie cittadine.