Non mangia da giorni, resta bloccato sullo stradello

Scende in spiaggia lungo uno stradello impervio poi non ha più le forze per risalire e chiama il 118. È successo ieri mattina, tra Pietralacroce e via del Conero.

A sentirsi male è stato un 25enne pachistano. Il giovane era debole e avrebbe riferito ai soccorritori sanitari che erano giorni che non mangiava. Raggiungerlo è stato problematico perché il pachistano, dopo aver trascorso del tempo in spiaggia, nella zona delle grotte, si è avventurato nella salita dello stradello della Scalaccia, appena sotto Villa Belvederesi, la casa rossa. Arrivato a metà si è dovuto fermare, stremato. Sul posto sono arrivati polizia e Croce Gialla. I sanitari hanno dovuto percorrere parte dello stradello per raggiungerlo.

Il giovane non poteva camminare con le sue gambe ed è stato trasportato fino all’ambulanza, rimasta sulla sede stradale. La polizia ha proceduto ad identificarlo. Viste le condizioni di salute non buone il pachistano è stato portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, per le cure. Perché si trovasse in spiaggia è da appurare. Nei giorni scorsi un accampamento di senza tetto, pachistani, era stato smantellato dalla polizia locale sotto l’ascensore della spiaggia del Passetto. Dopo pochi giorni però l’accampamento è ritornato.