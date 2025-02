"Non meritavamo questa sconfitta. Preso gol sull’unica sbavatura"

"C’è molto rammarico, perché per noi era una partita importantissima". Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo, l’aveva detto in settimana e lo ripete a fine partita. La posta in palio ieri valeva quasi doppio per la zona salvezza. Il derby del Mancini si tinge di rossoblu. E’ la Civitanovese a prendersi tre punti importanti e li conquista forse la squadra che - vista la classifica - ne aveva più bisogno (la formazione di Senigagliesi - in silenzio stampa - occupa la zona playout).

In casa Castelfidardo resta il rammarico alla fine di una sfida "dove la mia squadra ha fatto la partita che doveva fare, ma sull’unica sbavatura ha subito il gol - continua il tecnico dei fidardensi -. Poi mi sembra che la partita l’abbiamo fatta noi, ma di fronte abbiamo trovato una squadra che si chiudeva bene e cercava di ripartire. Li abbiamo arginati bene, ma non abbiamo concretizzato tutta la mole di gioco che abbiamo fatto".

Ai punti il Castelfidardo avrebbe meritato qualcosa in più. "Se c’era una squadra che eventualmente non doveva perdere era il Castelfidardo con tutto rispetto per la Civitanovese che ha fatto la sua onesta prestazione e ha fatto quello che doveva fare. A noi ci è mancata un pizzico più fortuna, un pizzico di precisione maggiore sotto porta e un po’ di più di attenzione sulle palle inattive. Lo sapevamo che loro sono forti, perché hanno giocatori di struttura e bravi nel gioco aereo. Purtroppo nell’unica sbavatura abbiamo preso gol e poi non ricordo altre azioni degne di nota della formazione avversaria".

Per il Castelfidardo una battuta d’arresto dopo tre risultati utili consecutivi (due pareggi esterni contro Termoli e Sambenedettese intervallati dalla vittoria interna contro il Sora) dopo l’ultima sconfitta patita dai fidardensi, sempre in casa, quasi un mese fa, contro il Chieti.