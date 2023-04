"Non mi pare una buona idea"

Non ritengo necessario ricorrere allo strumento del ‘numero chiuso’ per disciplinare l’ingresso a queste spiagge così amate dalla gente.

Un esperimento del genere è stato tentato nel periodo post covid con l’obbligo della prenotazione attraverso app e il risultato non è stato confortante, quanto costellato da malfunzionamenti che hanno generato confusione sia tra gli avventori che tra gli operatori del settore.

La possibilità di accedere alle nostre spiagge deve rimanere un diritto di tutti, per questo siamo contrari alle ipotesi di prevedere un ingresso a pagamento; riteniamo piuttosto necessario non aumentare il numero dei parcheggi a monte della spiaggia di Mezzavalle ma regolamentarlo in modo da limitare in maniera indiretta le presenze in spiaggia.

Lo spazio sulle spiagge di Portonovo e Mezzavalle è limitato e non adatto a forme di turismo di massa. Queste località rappresentano il luogo del cuore per molti anconetani, perciò riteniamo necessario cercare forme di accesso che privilegino i residenti rispetto ai turisti pur non impedendone loro la fruibilità.

Al fine di rendere più sicura la balneazione in loco ci adopereremo affinché le imbarcazioni non possano avvicinarsi a meno di 300 metri dalla costa, applicando senza deroghe la legislazione nazionale in materia. È nostra intenzione migliorare la collaborazione con i tanti operatori commerciali della baia e promuovere una programmazione attenta degli eventi anche in base alla previsione dei flussi turistici al fine di evitare situazioni di caos.